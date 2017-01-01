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Трамп высказался против освобождения узников Гуантанамо
Избранный президент США Дональд Трамп выступил против дальнейшего освобождения узников тюрьмы Гуантанамо, куда отправляли подозреваемых в терроризме. На своей странице в микроблоге twitter Трамп написал следующее: «Не следует дальше освобождать из Гуантанамо. Там содержатся чрезвычайно опасные люди, которые не должны возвращаться на поле боя». Сообщение Трампа было приурочено к заявлению Белого дома о планах выпустить из Гуантанамо 22 человека. В нынешней администрации пообещали до 20 января (дня инаугурации нового президента) освобождать и других узников расположенной на острове Куба тюрьмы.
04.01.2017 | Читать далее →
В Сирии воздушным ударом убиты по меньшей мере 25 джихадистов
В результате воздушного удара на севере Сирии убиты по меньшей мере 25 боевиков джихадистской группировки "Джабхат Фатех аш-Шама", среди которых, по некоторым сообщениям, члены руководства этой организации. Базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники сообщают, что пока не ясно, кто нанес воздушные удары по боевикам "Джабхат Фатех аш-Шама", которая до июля называлась "Фронт аль-Нурса" и была тесно связана с "Аль-Каидой". Россия и Турция заявляют, что эта группировка не была включена в соглашение о перемирии в Сирии.
04.01.2017 | Читать далее →
В Алеппо возобновляется эвакуация из восточной части города
В Алеппо, судя по всему, предпринимается новая попытка эвакуировать вооруженных и гражданских лиц из районов, находившихся до недавнего времени под контролем формирований сирийской оппозиции. Автобусы под наблюдением представителей Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца в воскресенье, 18 декабря, прибыли на территорию районов Сабдие, Салахеддин, аль-Масхад и аль-Ансари. Они должны забрать оттуда оставшихся повстанцев и членов их семей, сообщило сирийское официальное информагентство САНА.
18.12.2016 | Читать далее →
В Бельгии задержаны 10 подростков, планировавших теракты на Рождество
В Бельгии правоохранители задержали 10 подростков, завербованных боевиками, передаёт местная газета Laatste Nieuws со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры королевства Эрика ван дер Сипта. По его словам, юноши готовили теракты на рождественских ярмарках. Как сообщает издание, подозреваемые в Сети получали инструкции, как убить человека или изготовить бомбу. Террористическая группировка ИГИЛ, осуществляет вербовку подростков с целью совершения их руками терактов в странах ЕC.
18.12.2016 | Читать далее →
Сирия представила экспертам ОЗХО доказательства применения боевиками иприта
Власти Сирии передали представителям международной миссии Организации по запрещению химического оружия доказательства применения боевиками иприта. Об этом рассказал официальный представитель национального органа Сирии по осуществлению Конвенции о запрещении химического оружия Самер Аббас. "Мы предъявили миссии все документы, они были проверены и приняты. Миссия еще раз приедет в Сирию, чтобы забрать пробы, которые впоследствии будут проанализированы", - цитирует Аббаса РИА "Новости". Речь идет о собранных экспертами Минобороны РФ свидетельствах о применении 31 октября 2016 года в населенном пункте Маррет-Умм-Хауш района Африн провинции Алеппо 240-миллиметровой минометной мины, снаряженной ипритом
18.12.2016 | Читать далее →
В школах Англии откажутся от слов мальчик и девочка - как дискриминирующих права транссексуалов
ЛОНДОН. Теперь в школах детей с семи лет будут учить отказываться от использования слов "мальчики" и "девочки" — как дискриминирующих права учеников-транссексуалов. Справочное пособие для учителей, родителей и учеников, которым буду пользоваться во всех британских школах, рекомендует отказаться от использования терминов, предполагающих существование только двух полов. в нём осуждаются даже такие слова, как "дамы" и "господа". Вместо этого книга — по мнению многих критиков, "наносящая огромный вред" — предлагает невероятные по разнообразию альтернативные термины для описания пола и сексуальности. Детей, которые идентифицируют себя с полом, приобретённым от рождения, называют "цисгендерными". Кроме того, предлагается использовать слова "панромантичный", "интерсексуал" и "гендерквир", пшет DAL.
18.12.2016 | Читать далее →
Число погибших на вечеринке у художников в Калифорнии достигло 30 человек
В ходе поисковых и спасательных работ на месте пожара в бывшем складском помещении, которое занимал коллектив художников в Окленде, штат Калифорния, найдены 30 тел. Ожидается, что число погибших возрастет, сообщили местные власти в воскресенье, 4 декабря. 80 процентов площади здания до сих пор не осмотрены, подчеркнули пожарные на пресс-конференции. Операция будет продолжаться еще как минимум двое суток. 25 человек считаются пропавшими без вести.
05.12.2016 | Читать далее →
На Кубе запретят называть улицы и ставить памятники в честь Кастро
Выступая перед многочисленными сторонниками Фиделя Кастро на мероприятии, посвященном окончанию путешествия, урны с его прахом из Гаваны в Сантьяго-де-Куба, его брат Рауль, правящий на острове с 2006 года, пообещал, что парламент в свою следующую сессию примет соответствующий закон. Этот закон, заявил брат Фиделя Кастро, запретит называть в честь покойного улицы, учреждения, парки и другие общественные места, а также возводить в его честь памятники и ставить бюсты.
05.12.2016 | Читать далее →
В Китае оправдали осужденного, который был казнен 20 лет назад
Верховный суд Китая отменил смертный приговор, вынесенный в 1995 году за изнасилование и убийство. Осужденный был казнен более 20 лет назад. По итогам пересмотра дела суд пришел к выводу, что следствие не собрало достаточных доказательств вины осужденного. Его признательные показания также были поставлены под вопрос. Суд провинции Хэбэй, который вынес смертный приговор, принес «искренние извинения» семье казненного и пообещал начать процедуру выплаты компенсации.
05.12.2016 | Читать далее →
Эрдоган обвинил противников в экономическом саботаже
В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его политические противники, которые в июле не смогли устроить государственный переворот, теперь пытаются подорвать турецкую экономику, спекулируя на валютном и фондовом рынках. Курс лиры упал в пятницу до рекордно низкого значения после того, как господин Эрдоган призвал жителей Турции обменивать свои сбережения, сделанные в иностранной валюте, в лиры и золото и пообещал продолжать борьбу с высокими процентными ставками.
05.12.2016 | Читать далее →
В Сирии подтверждена ликвидация организатора терактов в Париже и Тунисе
В Сирии подтверждена ликвидация одного из лидеров "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Хакима, которого считают организатором терактов в Париже и в Тунисе, передает NEWSru Israel. Аль-Хакима уничтожили ракетным ударом, нанесенным с беспилотного летательного аппарата, во время посещения стадиона в сирийском городе Ракка - "столице" ИГ. Абу Бакр аль-Хаким считается организатором нападения на редакцию Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года, терактов в Тунисе в марте, июне и ноябре 2015 года, в результате которых были убиты десятки иностранцев. Аль-Хаким взял на себя ответственность за убийство депутата тунисского парламента Мухаммада Брахми.
05.12.2016 | Читать далее →
2000-летние свитки с первым упоминанием Христа оказались подлинными
ЛОНДОН. Коллекция свинцовых свитков возрастом 2 тыс. лет, в которых, как полагают ученые, содержится самое раннее упоминание Иисуса Христа, была признана подлинной в результате химического анализа, сообщает британская газета Metro. Опрошенный РИА Новости эксперт считает, что тем самым была подтверждена подлинность не только Евангелия, но и других текстов о раннехристианской общине I-II веков нашей эры. Свитки были найдены в одной из пещер в Иордании в 2008 году. На одной из страниц, скрепленных проволочными кольцами, ученые нашли изображение Иисуса Христа рядом с иудейскими, христианскими символами и надписями на палео-иврите (древнееврейский язык). Тогда же ряд исследователей, а также представители некоторых христианских организаций, отказались признавать свитки подлинными.
05.12.2016 | Читать далее →
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